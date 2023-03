Congo-Kinshasa: membri del Consiglio di sicurezza Onu in visita da domani al 12 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite visiterà da domani, 9 marzo, la Repubblica democratica del Congo (Rdc) per monitorare da vicino gli ultimi sviluppi in materia di sicurezza. La missione, riferisce il sito di settore Security Council Report, coinciderà con l'avvio di briefing e consultazioni al Consiglio sulla situazione del Paese, alla presenza del rappresentante speciale e capo della Missione di stabilizzazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella Rdc (Monusco) Bintou Keita. Da ormai un anno, la situazione della sicurezza nella parte orientale della Rdc continua a deteriorarsi, con migliaia di persone in fuga dagli scontri fra l'esercito e i ribelli del Movimento 23 marzo (M23), un gruppo armato filoruandese tradizionalmente attivo nella provincia orientale del Nord Kivu. Gli sforzi diplomatici regionali avevano portato il gruppo armato a ritirarsi da alcuni dei territori che controllava nel Nord Kivu, prendendo tuttavia il controllo di diversi villaggi tra cui la città strategica di Kitshanga, in direzione di Goma. Il cessate il fuoco proclamato ieri dai ribelli non è al momento stato rispettato ed i combattimenti proseguono su diversi fronti. (Res)