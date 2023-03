Brasile: femminicidi aumentati 5 per cento nel 2022, numero più alto dal 2015

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 il Brasile ha registrato un aumento dei femminicidi del 5 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce uno studio presentato dal quotidiano "G1" e realizzato sulla base dei dati ufficiali raccolti dai 26 stati e dal Distretto federale. Lo scorso anno 1.410 donne sono uccise solo perché donne, in media una vittima ogni sei ore. Si tratta del numero più alto registrato nel Paese dall'entrata in vigore della legge sul femminicidio, nel 2015. L'aumento, evidenzia lo studio, si verifica in controtendenza rispetto al numero di omicidi senza motivazione legata al genere, che nel 2022 è stato il più basso nella serie storica con 40.800 casi, in calo dell'1 per cento rispetto al 2021. Se si considerano tutti gli omicidi di donne, inclusi quelli non motivati direttamente dal genere e classificati come femminicidi, il numero di assassinii è cresciuto del 3 per cento rispetto allo stesso anno, con 3.930 vittime. (Brb)