Ue: nel 2024 procedura per deficit eccessivo, a fine anno disattivazione clausola su Patto stabilità (3)

- Poiché le discussioni sulla revisione della governance economica sono ancora in corso, ha confermato poi Gentiloni a Bruxelles, le raccomandazioni fiscali specifiche per Paese, che la Commissione europea presenterà a maggio, saranno formulate sulla base della spesa primaria netta degli Stati membri e in base alla riforma della governance economica europea. "I requisiti saranno differenziati in base alle sfide di sostenibilità del debito degli Stati membri, seguendo i criteri proposti nei nostri orientamenti di riforma, pur rimanendo coerenti con la legislazione attuale. Si tratta di un sottile gioco di equilibri, ma necessario, perché è importante muoversi fin da ora verso un quadro credibile e solido", ha dichiarato Gentiloni. "Più precisamente", si legge in una nota della Commissione Ue, "gli Stati membri con problemi di debito pubblico sostanziali o moderati, sono invitati a fissare obiettivi di bilancio che garantiscano una riduzione plausibile e continua del debito, o che lo mantengano a livelli prudenti nel medio termine. Inoltre, tutti gli Stati membri sono invitati a fissare obiettivi di bilancio che garantiscano che il deficit non superi il 3 per cento del Pil o sia portato al di sotto di tale soglia entro il periodo coperto dal programma di stabilità o di convergenza, e che garantiscano in modo credibile il mantenimento del disavanzo al di sotto del 3 per cento del Pil a politiche invariate nel medio termine". (segue) (Beb)