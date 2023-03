Ue: nel 2024 procedura per deficit eccessivo, a fine anno disattivazione clausola su Patto stabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, Gentiloni ha confermato che, alla fine di quest'anno, sarà disattivata la clausola di salvaguardia del Patto di stabilità. "Abbiamo attivato questa clausola per la prima volta in assoluto tre anni fa, nel marzo 2020, nelle prime drammatiche settimane della pandemia", ha detto. "È stata una decisione senza precedenti per tempi senza precedenti. Ed è stata la decisione giusta. Riteniamo che sia giunto il momento di confermare la revoca della clausola alla fine di quest'anno. L'economia europea si è ripresa oltre il livello pre pandemico e ha superato la fase acuta dello shock dei prezzi dell'energia", ha dichiarato Gentiloni ai giornalisti presenti. A prescindere dalla riforma e dagli indirizzi che l'esecutivo Ue presenterà per ogni Stato membro, ha poi tranquillizzato il Commissario europeo in un punto stampa, non c'è alcuna possibilità di ritorno a logiche di austerità. "La massa di investimenti che abbiamo davanti, necessaria per la transizione ecologica, per l'innovazione delle nostre imprese, per la competitività internazionale, è tale che messaggi di austerità non avrebbero alcun senso", ha affermato. (segue) (Beb)