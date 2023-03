Ue: nel 2024 procedura per deficit eccessivo, a fine anno disattivazione clausola su Patto stabilità (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio da inviare, ha proseguito Gentiloni, "è come riuscire a tenere insieme la prudenza, che è necessaria, e la graduale riduzione del debito. Le nuove regole stabiliscono una riduzione molto graduale, la lotta all'inflazione e, al tempo stesso, la montagna di investimenti che sono necessari, anche per ridurre i deficit", ha aggiunto. "Questi due anni hanno dimostrato che l'Italia è in grado anche di correre, dopo la crisi Covid, e che correndo si riduce anche il debito e il deficit. Dobbiamo farlo con grande attenzione anche alla spesa corrente, soprattutto quando non è indispensabile", ha concluso il commissario europeo. (Beb)