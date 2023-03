8 marzo: centinaia di manifestanti di Non una di meno in corteo a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono centinaia le manifestanti di Non una di meno che hanno partecipato al corte dell'8 marzo a Torino. Durante la manifestazione sono state lasciate delle scritte e degli striscioni davanti al palazzo del Consiglio regionale del Piemonte, del Consiglio comunale di Torino e dell'assessorato alla Sanità del Piemonte. 'Casa, reddito, documenti per tutte', 'questa Regione non ci cura', 'basta violenza', 'via gli antiabortisti dai consultori', sono le parole scritte sul pavimento o esposte in degli striscioni da parte delle manifestanti. (Rpi)