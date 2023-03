Casa: Benenti (Sunia), necessario riportare regolamentazione del canone su parametri concordati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La difficoltà all'acquisto della casa, che è una propensione italiana, ha portato all'aumento della domanda della casa in affitto, con conseguenti rialzi dei canoni. Milano città più cara: canoni e spese insostenibili, scarsità di alloggi e inadeguatezza degli stessi – soprattutto nel settore Erp, media redditi annua al di sotto dei 25 mila euro. È opportuna oltre che urgente riflettere su nuove prospettive per la locazione". Così è intervenuto il segretario generale del Sunia di Milano, Carmelo Benenti al forum sulla locazione organizzato da Scenari Immobiliari. "Negli ultimi anni - prosegue Benenti - c'è stato un investimento sul sistema di social housing. Un modello che è vero ha dato respiro al caro affitto, soprattutto a quelle fasce grigie della popolazione, con redditi medio-bassi. Ma su cui occorre fare una più accurata riflessione, un passaggio ulteriore: innanzitutto è necessario riportare la regolamentazione del canone a quelli che sono i parametri del canone concordato, sulla base degli accordi territoriali firmati; le locazioni devono avere orizzonti temporali lunghi almeno quanto quelli della vendita o che comunque gli alloggi siano collocati (dato che sono realizzati comunque con vantaggi economici fiscali) in locazione permanente e non venduti, anche facilitando le mobilità tra i vari complessi". "Ma soprattutto è necessario che le politiche abitative ritornino in mano ai Comuni, alle Regioni e allo Stato, e non più solo agli attori del mondo della finanza" conclude poi il segretario generale di Sunia. (Com)