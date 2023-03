Migranti: Cattaneo (FI), stop a strumentalizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forza Italia "auspica che si ponga fine alle strumentalizzazioni e si lavori tutti insieme perché certe tragedie non abbiano più a ripetersi. Questo significa andare in Europa con una voce forte, perché vi sia una solidarietà reale, e organizzare subito flussi per tutti i migranti che possono trovare un'occupazione nella nostra economia". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg2.(Rin)