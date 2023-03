Piemonte: Cirio incontra ministri Bernini e Fitto su intelligenza artificiale e fondi Europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Piemonte Alberto Cirio oggi ha incontrato a Roma il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto e la ministra dell'Università Anna Maria Bernini per discutere rispettivamente di fondi Europei e intelligenza artificiale. Nell'incontro con Fitto la Regione ha confermato che "sarà tra le prime, entro l'estate, a sottoscrivere con il governo l'intesa per l'assegnazione delle nuove risorse Europee". Il Ministro ha sottolineato che l'incontro è stato "costruttivo e collaborativo. E' stata ribadita la volontà mia e del governo di intraprendere un percorso condiviso con le Regioni nell’utilizzo delle risorse europee e nazionali, al fine di realizzare misure e interventi in grado di garantire realmente la crescita, lo sviluppo e la competitività dei territori". (segue) (Rpi)