Piemonte: Cirio incontra ministri Bernini e Fitto su intelligenza artificiale e fondi Europei (2)

- Mentre con la ministra Bernini è stato fatto "il punto sullo stato di avanzamento delle procedure per la costituzione del Centro di ricerca per l'intelligenza artificiale di Torino dedicato all’automotive e all’aerospazio per cui è confermato nel Bilancio dello Stato il finanziamento di 20 milioni", ha spiegato Cirio. Sta proseguendo intanto l'iter per la definizione dello statuto, con il testo che potrebbe essere approvato già nelle prossime settimane. (Rpi)