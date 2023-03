Torino: Università e Città salute dimostrano legame tra sonno e malattia di Alzheimer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università di Torino in collaborazione con la Città della salute (in particolare l'ospedale delle Molinette) ha dimostrato per la prima volta il legame tra sonno e malattia di Alzheimer. La sola frammentazione del sonno ottenuta inducendo brevi risvegli senza modificare il tempo totale del sonno, per un periodo di 1 mese (approssimativamente corrispondente a 3 anni di vita dell'uomo), compromette il funzionamento del sistema glinfatico, fa aumentare il deposito della proteina beta-amiloide e compromette irreversibilmente le funzioni cognitive dell'animale anche se giovane e implica la genesi della malattia di Alzheimer.(Rpi)