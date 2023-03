Autostrade: ministero Trasporti al lavoro per manutenzioni e abbassamento pedaggi A24-A25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uffici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti guidati dal vicepremier e ministro Matteo Salvini e il Commissario straordinario sono al lavoro per risolvere le questioni relative alle sedi autostradali A24 e A25 nei territori delle regioni Abruzzo e Lazio. Primo risultato: nessun incremento dei pedaggi. All’esito degli incontri al dicastero di porta Pia dei mesi scorsi – riferisce una nota del ministero – si è lavorato senza sosta per assicurare risposte concrete sia agli aspetti inerenti la sicurezza dell’autostrada che al contenimento dei pedaggi. Per consentire il superamento dei ritardi manutentivi, già il 30 dicembre scorso sono stati pubblicati tre bandi per la procedura ristretta relativi alla progettazione e all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza sismica di ben 15 (quindici) viadotti localizzati sulle tratte B e C dell’Autostrada A24 e A25, divisi in tre stralci, per un importo complessivo a base di gara di circa 350 milioni di euro. Sono pervenute 15 richieste di invito per ciascuno dei due stralci di importo maggiore, e ventidue per il terzo stralcio, che ad oggi si stanno esaminando in via preliminare e entro il mese di marzo saranno inviate le lettere di invito. Contemporaneamente è stata data indicazione ad Italferr, che svolge le funzioni di supporto tecnico, affinché siano predisposte le documentazioni necessarie per mettere in gara entro la fine di quest’anno ulteriori 30 (trenta) viadotti, con un impegno finanziario di circa un 1 miliardo di euro. (segue) (Com)