Autostrade: ministero Trasporti al lavoro per manutenzioni e abbassamento pedaggi A24-A25 (2)

- Tempistiche che rispettano gli impegni derivanti dal Piano nazionale complementare. In più si è in attesa di acquistare da Strada dei Parchi Spa i progetti preliminari relativi ad un ulteriore viadotto (Colledara), nonché ai lavori di adeguamento strutturale ed impiantistico all’interno del Traforo del Gran Sasso, entrambi positivamente valutati sotto il profilo tecnico ed economico da Italferr. I lavori seguiranno come ovvio un criterio di priorità derivante dall’intensità del rischio statico e sismico tecnicamente accertato sia da Strada dei Parchi Spa che dalla stessa Italferr. Contestualmente Anas, in qualità di gestore attuale, ha predisposto un rilevante piano di manutenzione ordinaria, con una previsione di spesa ampiamente superiore al passato. Tutte le risorse provenienti dal pedaggio risultano integralmente reinvestite per l’adeguamento del corpo autostradale. Per quanto attiene ai pedaggi, grazie all’impegno del ministro Salvini, è stato scongiurato incremento pedaggi lo scorso mese di gennaio, le cui tariffe risultano invariate al 2018 e, in prospettiva si sta valutando l’adozione di interventi di revisione selettiva del pedaggio nell’area urbana di Roma. (Com)