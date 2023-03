Ama: Baglio (Pd), da M5s e Civica Raggi solo falsi allarmismi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta Movimento 5 stelle e Lista Civica Raggi fanno circolare notizie prive di fondamento che oltre a gettare discredito sul management di Ama, procurano allarme ingiustificato tra i lavoratori. Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "È davvero intollerabile l'atteggiamento di chi dopo cinque anni di mal governo della città, - aggiunge - arretrata in ogni classifica di qualità della vita e gestione dei servizi, oggi si senta in diritto di criticare un'intesa raggiunta con i rappresentanti dei lavoratori. Intesa che non preclude affatto la valutazione di ogni situazione particolare, che verrà esaminata dall'azienda a tutela di tutti i lavoratori. Quello che non è accettabile è che si perseveri nell'errore con becera propaganda politica. Finalmente stiamo rimediando alla cattiva gestione di chi ha lasciato a Roma solo macerie e un servizio non all'altezza di una Capitale europea", conclude.(Com)