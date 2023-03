8 marzo: a Milano presidi contro le violazioni dei diritti delle donne in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, in occasione della Giornata internazionale della donna, si sono svolti due presidi in solidarietà delle donne iraniane vittime delle violenze e dei soprusi del regime islamista. Il primo si è tenuto in Piazza Duomo e ha radunato alle 18 un centinaio di persone, che hanno esposto striscioni e cartelli per ricordare le donne uccise dal fondamentalismo. “Il governo in Iran sta reprimendo gli oppositori utilizzando sempre più violenza e diffondendo terrore, perché teme la rivoluzione. Noi donne dobbiamo combattere per i nostri diritti ogni giorno, non soltanto l’otto marzo”, ha commentato Naima, portavoce della comunità iraniana. Mezz’ora prima, alle 17:30, circa trenta persone si sono invece raccolte davanti al consolato iraniano di via Monte Rosa 88 per un presidio organizzato dalla Lega giovani per mantenere accesi i riflettori sulle violazioni dei diritti delle donne in Iran. “Mentre festeggiamo le conquiste femminili nei Paesi democratici, non possiamo chiudere gli occhi sulla condizione delle donne iraniane, arrestate e uccise perché portano il velo in modo inappropriato, o semplicemente perché vogliono andare a scuola. Vogliamo che l’Unione Europea e le organizzazioni internazionali intensifichino le pressioni sulla repubblica islamica per porre fine a questi orrori”, ha commentato l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, componente della commissione Femm - Diritti delle donne del Parlamento europeo. (Rem)