- Il mio staff in rosa, dal capo di gabinetto, al capo legislativo, dal coordinatore della struttura di missione a tutte le donne che mi supportano quotidianamente. “L’emancipazione femminile si fa con i fatti, non con le parole. Buon 8 marzo”. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)