Calcio: Marti (Lega), commissione Sport approva risoluzione per impegno governo su candidatura Italia a Europei 2032

- L'Italia, su iniziativa della Figc, si apre all'ipotesi di ospitare gli europei di calcio nel 2032, e “tempestivamente la commissione Cultura e Sport al Senato che presiedo approva una risoluzione, a prima firma del senatore Filippo Melchiorre, che impegna il governo a sostenere la candidatura". A darne notizia è Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Sport al Senato, che aggiunge: "Una sfida che mi riempie di orgoglio, da italiano e anche da pugliese, visto che tra le città coinvolte, come possibili sedi, c'è Bari. Nell'impegno del governo a sostenere la candidatura del nostro Paese alla fase finale della Coppa Uefa 2032, c'è innanzitutto l'impegno a realizzare tutti gli investimenti affinché gli impianti sportivi siano adeguati agli standard richiesti di sicurezza, efficientamento energetico, dal punto di vista tecnologico e dell'accessibilità. Questo ci darebbe un vantaggio competitivo notevole e avrebbe una immediata ricaduta sui nostri territori. Ma portare nel nostro Paese uno degli eventi sportivi più prestigiosi a livello internazionale sarebbe anche una straordinaria opportunità di promozione turistica per le nostre città, con indubbi benefici in termini economici e sociali, inclusi quelli occupazionali, nonché di valorizzazione culturale per i territori interessati dall'evento e per tutto il Paese. Per questo profonderemo tutto l'impegno che serve per portare a casa il risultato". (Rin)