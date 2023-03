Libia: incontro a Tripoli con rappresentanti occidentali, focus su elezioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’occasione, Dabaiba ha ribadito il proprio sostegno agli sforzi dell’inviato speciale del segretario generale delle Nazione Unite per la Libia, Abdoulaye Bathily, “in linea con la visione del Governo di unità nazionale per la prossima fase che prevede un unico percorso, quello verso le elezioni”, riferisce il Gun. L’obiettivo è porre fine alla fase di transizione attuale e “unificare gli sforzi internazionali per emanare una base costituzionale giusta ed equa”. Necessario, poi, elaborare un documento “i cui risultati vengano accettati da tutte le parti”. “Il governo continua a fornire i propri servizi a tutti i libici nonostante le circostanze”, si legge nella dichiarazione del Gun. Gli ambasciatori del Gruppo P3+2, dal canto loro, hanno ribadito il proprio sostegno agli sforzi di Bathily tesi a organizzare elezioni entro la fine dell’anno in corso e hanno mostrato apprezzamento per la “chiara visione” del governo su questa questione, secondo quanto riferito dal governo libico. (Lit)