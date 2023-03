8 marzo: Bordoni (Lega), più spazio a donne in società e lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’attenzione ai temi che riguardano le donne, il ruolo nella società, nella famiglia e nel mondo del lavoro, la lotta contro la violenza, il sessismo e la misoginia, è un impegno primario, un traguardo di civiltà verso il quale è necessario affrettarsi". Lo ha detto il consigliere capitolino della Lega, Davide Bordoni, a margine del convegno Donne che fanno la differenza-European gender balance, organizzato nella sede di Roma del Parlamento europeo in occasione della Giornata internazionale della Donna. Lo riferisce Bordoni in una nota. "La parità di genere è un diritto ma l’obiettivo si raggiunge solo stabilendo la parità degli stipendi, colmando le differenze salariali e mettendo in campo una politica utile a promuovere le donne nei ruoli di vertice - spiega -. Questo è quello che va fatto, e che la Lega, in armonia con il governo e gli obiettivi europei, sta facendo e si impegna a continuare a fare. L’incontro di oggi è un primo altro passo, in occasione dell’8 marzo, per ribadire l’importanza delle donne in tutti gli ambiti della società, e mettere in campo misure utili ad un cambiamento di prospettiva che non può che portare un valore aggiunto, positivo e di crescita, all’intero tessuto sociale".(Com)