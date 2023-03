Reddito cittadinanza: Aiello-Carotenuto (M5s), su corsi formazione ennesima figuraccia del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte alla richiesta del Movimento 5 stelle di conoscere quanti corsi di formazione rivolti ai percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc) 'occupabili', previsti dall'ultima legge di bilancio, sono effettivamente partiti, “il governo ha fatto scena muta anche oggi”. Lo affermano in una nota il capogruppo del M5s in commissione Lavoro alla Camera, Davide Aiello, e il deputato Dario Carotenuto. “Né, altresì, ha chiarito a quale sorte andranno incontro quelli che non vi prenderanno parte per responsabilità non loro. Nella sua risposta – proseguono Aiello e Carotenuto – il sottosegretario Durigon ha candidamente ammesso che, ad oltre due mesi dall'approvazione della manovra, ancora non è stato finalizzato il protocollo fra ministero dell'Istruzione e quello del Lavoro per favorire l'iscrizione degli stessi percettori ai percorsi di istruzione. Un fatto increscioso". "Fa sorridere – riprendono – che l'esecutivo si nasconda dietro ai numeri di Gol per non voler apparire immobile: difatti, quel programma non è farina del sacco di questa maggioranza ma è stato creato dal governo Conte II su input del M5s, inserito nella prima versione del Pnrr e confermato da chi è venuto dopo”. “Se questo è l'antipasto, – concludono – quello che si prospetta con la riforma del Rdc targata Meloni non potrà che essere un boccone amaro per milioni di persone". (Rin)