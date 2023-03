Migranti: Bandecchi (Ap), bene Cdm a Cutro ma non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene che il Consiglio dei ministri di domani venga fatto a Cutro, è un gesto simbolico da parte del governo per mostrare vicinanza e solidarietà alla gente del luogo e alle famiglie delle vittime. Questo però non basta, serve una programmazione trentennale. Bisogna capire che i migranti sono una risorsa per il Paese: con grande umiltà decidono di fare dei lavori che molti cittadini italiani non vogliono fare più e che invece all’Italia servono; aiutano, inoltre, a contrastare la grave denatalità che sta colpendo sempre più l’Italia". Lo afferma, in una nota, il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi, che aggiunge: "La situazione dell’immigrazione attualmente è senza dubbio ingestibile ed è necessario cambiare tutta la politica dei flussi migratori nel Mediterraneo unitamente all'Europa. Speculazioni sulle tragedie poi non servono in un momento tanto critico e sofferente. Quello dell’immigrazione irregolare è un serio problema e non solo per il nostro Paese, bensì per l’Europa intera; occorre che l’Ue sia unita e risponda con coesione e determinazione".(Com)