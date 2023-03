Camera: domani audizioni su Commissione inchiesta Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 9 marzo, la commissione Affari sociali della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge riguardanti l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 11 Massimo Luciani, professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; Giovanni Salvi, ex procuratore generale presso la Corte di Cassazione; ore 11:30 Nicola Magrini, direttore dell'Unità operativa Qualità e governo clinico dell'Ausl Romagna; ore 11:50 rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) e della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi); ore 12:20 Claudio Calzoni (detto Robert Lingard), esperto di comunicazione e analisi delle politiche pubbliche. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare. (Com)