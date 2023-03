Camera: domani audizioni su separazione carriere in magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 9 marzo, alle ore 14.30, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura, svolge l'audizione di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, Serena Sileoni, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università Suor Orsola Benincasa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)