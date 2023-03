Latina: omicidio a Suio, i punti oscuri da chiarire. Miriam ancora in prognosi riservata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Miriam Mignano, la ragazza gravemente ferita ieri a Castelforte dai colpi di pistola sparati dall’appuntato dei carabinieri Giuseppe Molinaro è in condizioni gravi ma stazionarie, ricoverata in rianimazione nel policlinico Gemelli di Roma, in prognosi riservata. I due colpi calibro 9 sparati dalla pistola d’ordinanza l’hanno attinta all’addome e al seno riportando “lo scoppio dell'intestino tenue e dell'intestino crasso” oltre a lesioni dell'ala iliaca destra. Un quadro complesso per una aggressione avvenuta il giorno prima della festa della donna. Nessuna speranza, invece, per Giovanni Fidaleo, ucciso con 4 colpi della stessa pistola. (segue) (Rer)