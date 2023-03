Latina: omicidio a Suio, i punti oscuri da chiarire. Miriam ancora in prognosi riservata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci si interroga sulla disponibilità che il reo confesso aveva dell’arma di ordinanza. L’uomo infatti era in malattia, secondo la procura di Cassino che indaga, da febbraio di quest’anno. Un allontanamento dal servizio per problemi non di natura psicologica, ma che, come da regolamento, Molinaro avrebbe dovuto consegnare la pistola d’ordinanza. Va detto che non sarebbe stato per lui un problema reperire altre armi dato che i colleghi della compagnia di Formia, oltre a sequestrare quella di ordinanza, ne hanno trovate e sequestrate nell’abitazione anche altre pistole che il militare legalmente detenute. Ci si chiede come abbia fatto a sapere dove trovare le sue vittime, e se qualcuno lo ha informato. (segue) (Rer)