Latina: omicidio a Suio, i punti oscuri da chiarire. Miriam ancora in prognosi riservata (3)

- Forse la risposta, gli investigatori, la troveranno nel suo telefono cellulare o in quello sequestrato a quella persona che la procura ritiene essere una informata sui fatti. Il movente passionale sembra essere quello più credibile. Molinaro è separato, padre di due figli, aveva avuto una relazione con la donna che aveva lavorato nella struttura ricettiva diretta da Fidaleo. In questa stagione l’hotel è chiuso e alla riapertura Miriam non ci sarebbe stata perché da poco ha indossato la divisa di Guardia Giurata. Adesso però la sua vita è in pericolo e le sue speranze di sopravvivenza sono appese ad un filo. Il suo ex, invece, è in carcere a Santa Maria Capua Vetere accusato di omicidio e tentato omicidio. (Rer)