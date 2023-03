Roma: Meleo (M5s), merito distretto artigianato Tor di Nona è di amministrazione Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fa piacere che l'assessora capitolina alle Attività produttive, Monica Lucarelli "sia volata a Barcellona, in occasione della giornata dei negozi iconici nelle città europee, per parlare bene del distretto di artigliato artistico di Tor di Nona. Fa ancora più piacere il suo annuncio di voler creare altre aree simili. Fa un po' meno piacere che non abbia citato l'amministrazione Raggi come autrice originale del distretto". Lo afferma in una nota la consigliera capitolina del Movimento 5 stelle, Linda Meleo. "Il progetto, lanciato ad aprile 2021, dedicava 30 immobili di proprietà comunale nell'area di Tor di Nona ad attività di formazione, trasmissione dei saperi, tutela e sviluppo dell'artigianato artistico romano. Un modo di sostenere un comparto in difficoltà e creare nuove competenze attraverso criteri di merito, trasparenza e chiarezza - spiega -. Chiarezza, appunto, quella che ultimamente all'assessora Lucarelli sembra un po' mancare". (Com)