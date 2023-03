8 marzo: Valditara annuncia 600 milioni per materie Stem e nuovo comitato per Pari opportunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Percorsi formativi di potenziamento e di orientamento verso le discipline Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), realizzati con particolare riferimento alle studentesse, finanziati con 600 mln di risorse Pnrr; ricostituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (Cug); nuova edizione per il 2023 del concorso "Stem femminile plurale". Queste le novità annunciate dal Ministro Giuseppe Valditara nel corso dell’incontro tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della Giornata internazionale della donna. In rappresentanza della componente femminile, nettamente prevalente nel mondo della scuola - oltre 700 mila donne su un totale di oltre 900 mila lavoratori -, all’incontro di oggi - informa un anota del dicastero - sono intervenute: Antonietta Capone, dirigente dell’Istituto Comprensivo "Virginio Muzio" di Bergamo, scuola della Rete nazionale Montessori, che dedica particolare attenzione alla promozione delle Stem fra le bambine e le ragazze; Anna Rita Petrillo, docente di Matematica e Fisica del Liceo "Peano" di Monterotondo (RM), impegnata dal 2014 nel progetto "Coding Girls" per diffondere il coding (o pensiero computazionale) e le discipline scientifiche tra le ragazze, attraverso un approccio basato sulla interdisciplinarità e la logica; Antonietta Mangiaracina, direttrice generale dei servizi amministrativi dell’Educandato Statale "Maria Adelaide" di Palermo, i cui 60 posti in convitto ospitano studentesse che provengono dalla provincia e dalle isole, garantendo loro la possibilità di studiare senza dover affrontare pesanti spostamenti e con l’opportunità di fruire di tutti i servizi necessari a una condizione di serenità e benessere. (segue) (Com)