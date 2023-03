8 marzo: Valditara annuncia 600 milioni per materie Stem e nuovo comitato per Pari opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’incontro di oggi, tenuto di fronte a una platea femminile di rappresentanti dell’amministrazione del Mim, hanno partecipato in videocollegamento le scuole vincitrici dell’edizione 2022 del concorso "Stem femminile plurale": l’Istituto Comprensivo "Lombardo Radice" di Patti (ME); l’Ic "Salvatore Pincherle" di Roma; l’Iis "Corinaldesi-Padovano" di Senigallia (AN); l’Ic "Giuseppe Ungaretti" di Lucca; l'"English Primary School" di Lucca; l’Iis "Vittorio Emanuele II" di Lanciano (CH). Per le Stem 600 milioni di risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tra le discipline curricolari, verranno integrate attività, metodologie e contenuti finalizzati a sviluppare e rafforzare le competenze Stem e le discipline scientifiche, digitali e di innovazione, per tutti i cicli scolastici, con particolare attenzione alle studentesse. L’intervento mira a garantire le pari opportunità nello studio e nell’orientamento lavorativo verso le discipline Stem e verrà finanziato con 600 mln di euro di risorse Pnrr. (segue) (Com)