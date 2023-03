8 marzo: Valditara annuncia 600 milioni per materie Stem e nuovo comitato per Pari opportunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative del Mese delle Stem, il Mim lancia il Concorso "Stem: femminile plurale" per le scuole di ogni grado, per sensibilizzare i giovani sul significativo impatto dell’avanzamento delle discipline Stem, a prescindere dall’appartenenza di genere. Quest’anno viene proposta la realizzazione di un progetto a scelta tra due aree tematiche: "Entra nel gioco" e "Essere o non essere". La presentazione degli elaborati, tramite la piattaforma https://www.noisiamopari.it/, dovrà avvenire entro il 9 maggio 2023. È stato ufficialmente ricostituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità (Cug), il cui ultimo rinnovo risale al 2019. Il comitato ha funzione consultiva, propositiva e di verifica sulle pari opportunità e sul benessere organizzativo del lavoro pubblico. Un organismo che potrà contribuire attivamente nel promuovere azioni a sostegno della presenza femminile negli uffici del Mim e contro ogni forma di discriminazione. La presidenza sarà affidata a una donna. (Com)