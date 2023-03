Piemonte: assessore Lavoro, su Blutec grazie a governo garantiti investimenti e salvaguardato diritto a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Livelli occupazionali garantiti e investimenti importanti sul territorio: innovazione e capitale umano sono le leve che trainano il nostro Piemonte verso la crescita. Grazie all’impegno del ministro Urso e del governo Meloni si è raggiunto un buon risultato nella vertenza Blutec di Asti. Lo ha affermato l'assessore al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino a seguito dell'ok del ministero alla cessione del ramo Lighting per Blutec. "Dal governo è chiaro il sostegno e la condivisione della linea che come Regione stiamo portando avanti in tutte le situazioni di crisi aziendale del nostro territorio con ottimi risultati. Con l’autorizzazione del ministro Urso arriveranno nel Torinese 2, 8 milioni di euro di nuovi investimenti e viene salvaguardato il diritto al lavoro per 95 persone. Questo significa impegno profondo, sinergia istituzionale e massima attenzione verso le nostre realtà territoriali", ha concluso Chiorino. (Rpi)