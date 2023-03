© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, si sta recando in queste ore a Cutro, dove si troverà anche domani, per esercitare le sue funzioni di sindacato ispettivo, in qualità di deputato della Repubblica, per verificare le condizioni in cui si trovano i superstiti del tragico naufragio dello scorso 26 febbraio e per incontrare i famigliari. (Com)