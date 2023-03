Migranti: Francia chiederà pagamenti annuali a Regno Unito per gestire immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito dovrà effettuare pagamenti annuali multimilionari alla Francia per risolvere la crisi dell'immigrazione illegale nel Canale della Manica. È quanto dirà il presidente Emmanuel Macron al primo ministro Rishi Sunak in una riunione a Parigi prevista venerdì. Secondo il quotidiano "The Times", il presidente francese chiederà infatti al Regno Unito un accordo pluriennale per mettere "uomini sul campo" sulle spiagge del nord della Francia. I due leader si incontreranno venerdì per il primo vertice bilaterale tra Londra e Parigi in cinque anni, con l'obiettivo di ripristinare "una bella amicizia". Una fonte dell'Eliseo ha ammesso che le relazioni tra i due Paesi hanno sofferto a seguito della Brexit, ma ha anche affermato che Francia e Regno Unito sono rimasti "partner cruciali" e che il ripristino dei legami era una questione "attesa da tempo". (Frp)