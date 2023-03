Venezia: al via attività dello Spoke 4 City di Inest guidato dall'Università Iuav

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, presso l'aula magna dell'Università Iuav di Venezia, sono state avviate le attività dello Spoke 4 City, Architecture and Sustainable Design, parte del Consorzio Ecosistema Innovazione Inest, una delle 11 reti italiane di ricerca su base territoriale finanziate dal Pnrr con un investimento complessivo di 1,3 miliardi di euro. Come riportato in una nota, l'obiettivo di Inest è quello di "rafforzare la collaborazione tra enti di ricerca, sistema produttivo e istituzioni territoriali, agevolando la trasformazione tecnologica dei processi produttivi in un'ottica di sostenibilità economica, ambientale e sociale dell'area veneta- friulana- giuliana- trentina- altoatesina". Lo Spoke 4, di cui Iuav è coordinatore, "è il nodo dell'ecosistema specializzato nei temi dell'architettura, città e design sostenibile con l'obiettivo di mettere in relazione i progettisti, il settore delle costruzioni e le università del Nord-Est per ripensare il territorio". Due milioni di euro saranno messi a disposizione del progetto sostenibile come cura e manutenzione dello spazio costruito. Gli altri partner sono l'Università di Udine e Trieste, l'Università di Padova, il Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia e il centro di ricerche Cresme. (Rev)