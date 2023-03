Agricoltura: apicoltura, 7,75 milioni di euro al comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno erogati a partire dai prossimi giorni i pagamenti previsti dal decreto ministeriale riferito alla "Ripartizione dei fondi a sostegno della filiera apistica", così come previsto dalla legge di Bilancio 2022. "Rinnovo la soddisfazione espressa al sottosegretario al ministero dell'Agricoltura con delega al settore Luigi D'Eramo - dichiara il presidente della Federazione Apicoltori Italiani (Fai) Raffaele Cirone - per aver tenuto fede alle anticipazioni rilasciate nel corso del convegno "L'apicoltura italiana che difendiamo', svoltosi a Piacenza il 5 marzo". Un ristoro di 7,75 milioni che, si legge nella nota, è attesissimo dagli apicoltori italiani beneficiari di risorse che vanno a incentivare l'allevamento apistico, la pratica dell'impollinazione a mezzo di api e il nomadismo degli alveari. "Apprezzamento a Luigi D'Eramo" e al ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), conclude il presidente Fai, "per aver così rassicurato migliaia di apicoltori beneficiari di una liquidazione che Agea effettuerà entro e non oltre il 31 maggio 2023, mettendo il comparto in condizione di affrontare con maggiore fiducia la nuova stagione produttiva ormai alle porte".(Com)