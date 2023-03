Imprese: Stellantis e le autorità sudafricane siglano un accordo quadro finalizzato alla produzione di veicoli nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis ha siglato un memorandum d’intesa (Mou) con l’Industrial development corporation (Idc) e il Department Commercio, dell’Industria e della Concorrenza (Dtic) per lo sviluppo di uno stabilimento produttivo in Sudafrica. La cerimonia di sottoscrizione ha avuto luogo presso l’ufficio del ministro del Commercio, dell’Industria e della Concorrenza Ebrahim Patel alla presenza di Tp Nchocho, Amministratore delegato dell’Idc, di Samir Cherfan, Stellantis capo operativo di Medio Oriente e Africa e di Leslie Ramsoomar, direttore generale di Stellantis Sudafrica. “Sono lieto che Stellantis abbia scelto il Sudafrica per espandere la propria attività produttiva”, ha dichiarato Ebrahim Patel, ministro del Commercio, dell'Industria e della Concorrenza. “L'Azienda è una grande casa automobilistica globale, con una gamma di brand molto noti. Il Sudafrica è un'ottima destinazione per gli investimenti, con una notevole capacità di produzione di automobili. Siamo impazienti di lavorare a stretto contatto con Stellantis per consentire all’azienda di realizzare uno stabilimento che amplierà la nostra base produttiva e offrirà nuovi posti di lavoro a livello locale”, ha aggiunto Patel. (segue) (Com)