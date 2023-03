Imprese: Stellantis e le autorità sudafricane siglano un accordo quadro finalizzato alla produzione di veicoli nel Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta di un passo importante del nostro piano strategico Dare forward 2030 mirato a rafforzare la nostra leadership nella regione mediorientale e africana e a diventare un attore di primo piano in Sudafrica”, ha dichiarato Samir Cherfan. “Il sito produttivo sudafricano – ha aggiunto – costituirà un nuovo tassello della nostra strategia di industrializzazione, che comprende il progetto di vendere un milione di veicoli in questa regione entro il 2030 con il 70 per cento di autonomia produttiva regionale.” La realizzazione dello stabilimento di produzione è prevista all’interno di una zona economica speciale (Zes) sudafricana. L’obiettivo prefissato è quello di completare questo progetto produttivo entro il 2025. “Un partner d’investimento come Stellantis rappresenta un’opportunità incredibile per il Sudafrica”, ha affermato Tp Nchocho. “La sua esperienza nel realizzare stabilimenti di produzione in tutto il mondo è davvero notevole e siamo impazienti di creare una joint venture con Stellantis per la costruzione di uno stabilimento di successo in Sudafrica. Sarà un altro mattone delle fondamenta – ha concluso Nchocho – per raggiungere il nostro obiettivo di produrre localmente un milione di vetture in Sudafrica.” (Com)