Enti locali: Prisco, entro fine marzo Viminale distribuirà risorse per associazioni di comuni

- Oggi, in Conferenza Unificata, è stato dato il via libera alla ripartizione di 40 milioni di euro di fondi destinati per il 2023 alle Regioni, che li redistribuiranno sul territorio, alle associazioni di comuni. Una parte dello stanziamento è destinata inoltre direttamente alle associazioni di comuni per l'espletamento delle funzioni statali, quali anagrafe, stato civile e servizio statistico. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, al termine della Conferenza Unificata, alla quale ha preso parte per conto del ministero dell'Interno. “Entro la fine del mese di marzo – ha proseguito – il ministero dell'Interno provvederà alla distribuzione di tali risorse agli enti locali". “La Conferenza, prendendo atto delle proposte emendative degli enti territoriali, ha dato inoltre parere favorevole alla conversione del decreto legge sul Pnrr”, ha concluso Prisco. (Rin)