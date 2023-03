Sanità: Bonetti (Azione-Iv), bene che governo ascolti nostre posizioni su Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

- "Esprimo soddisfazione per il voto favorevole che la maggioranza ha espresso agli impegni della nostra mozione, tesi a scongiurare un definanziamento del Servizio sanitario nazionale, a lavorare con attenzione ad un significativo e progressivo incremento dell'organico medico-infermieristico, nonché ad una sensibile riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni specialistiche. Riteniamo fondamentale che ci si adoperi con successo anche all'eliminazione del precariato nelle professioni sanitarie, e bene ha fatto il governo ad ascoltare la nostra posizione. Con il nostro consueto senso di responsabilità, seguiremo con attenzione i passi che il governo vorrà muovere in questa direzione: la sanità è un pilastro della democrazia, e i cittadini hanno il diritto ad un sistema sanitario pubblico, moderno ed efficiente su cui contare e che sappia tenere il confronto delle sfide che verranno in futuro". Lo afferma in una nota Elena Bonetti, deputata di Azione-Italia viva e già ministro per le Pari opportunità e la Famiglia. (Com)