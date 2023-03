Ucraina: Borrell, 2 miliardi di euro per fornitura armi, in tempi di guerra serve mentalità di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo in tempo di guerra e serve avere una mentalità di guerra. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio informale dei ministri della Difesa di Stoccolma, parlando della necessità di fornire maggiori munizioni all'Ucraina. "Dobbiamo fornire di più e dobbiamo farlo in fretta. Per questo ho proposto un approccio che si basa su tre percorsi complementari. In primo luogo, ho proposto un pacchetto di sostegno da 1 miliardo di euro, attraverso il Fondo europeo per la pace per il rimborso della consegna immediata di munizioni. Queste devono provenire dalle scorte nazionali già esistenti o dagli ordini in sospeso o in corso". Munizioni di "qualsiasi tipo", ha spiegato Borrell, sia lo standard Nato, per le munizioni 155 millimetri o 152 millimetri, che lo standard sovietico. "In secondo luogo, abbiamo bisogno di un coordinamento della domanda per fornire all'industria un pacchetto complessivo di domanda. Se ci muoviamo insieme, possiamo ridurre non solo i prezzi unitari, ma anche i tempi di consegna", ha dichiarato, proponendo di mobilitare un ulteriore miliardi di euro dal Fondo europeo della pace per questo scopo. (segue) (Beb)