Ucraina: Borrell, 2 miliardi di euro per fornitura armi, in tempi di guerra serve mentalità di guerra (2)

- Il terzo punto, ha concluso Borrell, è "aumentare la capacità di difesa e di produzione europea, per soddisfare la massiccia domanda dei nostri eserciti. I nostri eserciti forniscono parte delle loro scorte all'Ucraina perché si aspettano di essere in grado di rifornire queste scorte e di poter aumentare la capacità della nostra industria della difesa. Per questo dobbiamo sostenere un aumento delle nostre capacità produttive e ridurre i tempi di produzione", ha proseguito l'Alto rappresentante Ue. "Siamo in tempo di guerra e dobbiamo avere, mi spiace dirlo, una mentalità di guerra. Preferirei parlare di pace. Preferirei parlare di negoziati, ma purtroppo devo parlare di munizioni, perché la guerra continua a infuriare. Ed è questo che dobbiamo fare oggi, tenendo la porta aperta, in qualsiasi momento, per qualsiasi tipo di negoziato di pace", ha concluso. (Beb)