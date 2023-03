Lombardia: Scurati (Lega), Regione prima ad attivare provvedimento per migliorare condizioni di lavoro delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha messo a disposizione 10 milioni di euro per le imprese che attuano azioni in favore della parità di genere e della maternità. Una misura che sostiene le aziende nell'obiettivo della 'certificazione della parità di genere' prevista dalla legge nazionale. In merito alla notizia è intervenuto il Consigliere regionale della Lega Silvia Scurati, promotrice della risoluzione "Sostegno alla conciliazione famiglia/lavoro, alla tutela della maternità per la valorizzazione dell'indipendenza e dei diritti della donna" approvata dal Consiglio regionale lo scorso ottobre. "La Lombardia è la prima regione italiana ad attivare questo provvedimento per migliorare le condizioni di lavoro delle donne. Come affermato dal governatore Attilio Fontana, l'obiettivo è quello di ridurre i divari salariali, aumentare le opportunità di crescita e la conciliazione tra lavoro e famiglia. Un'azione, quella di Regione Lombardia, - ricorda Scurati - che prosegue la strada avviata con l'approvazione all'unanimità della mia risoluzione. Sostenere il welfare aziendale e creare sistemi di reti territoriali per promuovere l'occupazione femminile sono azioni che trovano applicazione in misure concrete introdotte da Regione Lombardia come i 'Nidi gratis', la 'Dote scuola e sport', il sostegno alle scuole paritarie e i fondi per coniugi separati o divorziati con figli minori o disabili". Poi conclude: "Ora con lo stanziamento di queste importanti risorse, nel giorno della Festa delle Donne, conferma la grande attenzione della Lombardia nella tutela della parità di genere. Una scelta che potrà produrre un aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro, cosa che in Lombardia è già superiore di dieci punti percentuali alla media nazionale".(Com)