Egitto: il governo facilita criteri per concessione cittadinanza a investitori stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano, Mostafa Madbouly, ha emesso una decisione che facilita le condizioni finanziarie e le procedure per la concessione della nazionalità egiziana agli investitori stranieri. Lo riferisce un comunicato stampa del Consiglio dei ministri egiziano. Nella nota si legge che Madbouly ha disposto l’autorizzazione a concedere la cittadinanza egiziana per coloro che depositano 250.000 dollari, non rimborsabili o da rateizzare per un anno, o che acquistano immobili in Egitto per un valore di 300.000 dollari. Nel 2019, l'Egitto ha emanato una legge che consente la concessione della nazionalità egiziana agli stranieri in cambio dell'acquisto di immobili, di investimenti, o del deposito di un importo rimborsabile o non rimborsabile. (segue) (Cae)