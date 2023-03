Egitto: il governo facilita criteri per concessione cittadinanza a investitori stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto è alla ricerca di risorse in valuta estera alla luce di una grave crisi economica. Il deposito non rimborsabile di 250.000 dollari è l'importo più basso che può essere versato in cambio dell'ottenimento della cittadinanza egiziana, e le nuove modifiche consentono il pagamento anche rateizzato. Per quanto riguarda il caso dell'acquisto di immobili di proprietà dello Stato o di altre persone giuridiche pubbliche, la decisione prevede una riduzione dell'importo richiesto da 500.000 a 300.000 dollari. Inoltre, non è più necessario trasferire l'importo dall'estero, quindi è ora consentito anche pagare l'importo dall'interno dell'Egitto, a condizione che sia entrato in precedenza attraverso un porto doganale e che sia stato dimostrato. Le nuove disposizioni prevedono poi la rateizzazione di tale importo entro un anno, con rilascio all'acquirente di un titolo di soggiorno per turismo durante tale periodo, per poi ottenere la cittadinanza dopo aver pagato l'intero importo. (Cae)