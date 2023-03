Difesa: ministro Difesa Polonia, primi carri armati Abrams arriveranno dagli Usa ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia riceverà i primi dei 116 carri armati Abrams ordinati dagli Stati Uniti ad aprile. Lo ha reso noto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak. “Preparativi sono in corso per trasferire alle forze armate i primi dei 116 carri armati Abrams. Già ad aprile arriveranno in Polonia i primi esemplari. Stiamo rafforzando il ‘pugno corazzato’ delle forze armate” allo scopo di “scoraggiare concretamente ed efficacemente l’aggressore”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Vap)