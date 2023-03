Casa: Del Monte (Azione-Iv), Pichetto Fratin sfiduciato da sua maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione odierna della mozione sulla direttiva europea riguardante le case green, "la maggioranza parlamentare ha di fatto, oggi, sfiduciato il ministro Gilberto Pichetto Fratin". Lo afferma Isabella De Monte, deputata di Azione-Italia viva e capogruppo in commissione Politiche dell'Unione europea a Montecitorio. "Ricordo che il ministro partecipò lo scorso 25 ottobre al Consiglio Ue energia, dando il via libera all'obbligo delle emissioni zero per gli edifici dal 2030 - continua la parlamentare in una nota -. La sua posizione ambientalista è stata oggi ribaltata in Aula. Non basta far finta di niente, occorre un chiarimento affinché le posizioni in Italia e in sede europea siano coerenti: l'imbarazzo è un lusso che il nostro Paese non può permettersi". (Com)