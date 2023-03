8 marzo: a Serenella Pesarin terza edizione premio 'Eccellenza Donna' di Fd'I (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Fratelli d’Italia Isabella Rauti, responsabile nazionale del dipartimento Pari opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili e promotrice di questo appuntamento ha sottolineato che "la giornata dell’8 marzo, all’insegna del merito e dell’eccellenza, la dedichiamo a tutte le donne e in modo particolare a chi - nelle diverse latitudini geografiche - lotta per affermare i diritti e difendere la libertà". L’occupazione femminile "non supera il 51 per cento - ha osservato -, il gender pay gap sfiora il 16 per cento, non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa; troppi i casi di femminicidio e persiste il fenomeno della violenza domestica, cui si aggiungono molteplici criticità per le donne che devono conciliare più ruoli e funzioni. Oggi, a tutte le donne, nessuna esclusa, vogliamo dare un messaggio di speranza perché ogni volta che vengono messe nelle condizioni di poter fare, danno sempre il meglio. È questa la chiave di lettura dell’8 marzo 2023 che ci porta a lavorare insieme per infrangere tutti i tetti di cristallo con impegno costante. Non ci appartiene la rivendicazione di quote di genere ma ci sta a cuore reclamare pari dignità per il merito e il valore, nella ferma convinzione che le donne fanno la differenza". In conclusione la senatrice Rauti ha anche dedicato un pensiero alle donne iraniane, afghane e ucraine. (Rin)