Pnrr: Fitto, semplificata procedura riconoscimento anticipazioni a enti territoriali

- È stata semplificata “la procedura di riconoscimento delle anticipazioni a favore dei soggetti attuatori, compresi gli enti territoriali, per gli interventi finanziati con le risorse del Pnrr”. Lo ha dichiarato il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, nel corso del Question time alla Camera sulle iniziative in ordine all'effettivo trasferimento ed utilizzo delle risorse economiche stanziate a favore degli enti locali, al fine della realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. “La nuova disposizione consente di superare l'attuale disciplina che riconosce alla sola amministrazione centrale titolare degli interventi la legittimazione a richiedere l'erogazione dell'anticipazione e a indicare l'importo occorrente. Ciò consentirà inoltre di ridurre i tempi di effettivo trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori”, ha aggiunto Fitto. (Rin)