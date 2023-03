Casa: Cappelletti (M5s), governo non fermi processo virtuoso per favorire le fossili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione della mozione votata dalla maggioranza alla Camera oggi "mette a rischio il processo virtuoso nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici e della riduzione dei consumi energetici costruito in Europa e nel nostro Paese. Ora il governo ha politicamente carta bianca per rimettere in discussione le scelte già condivise con gli altri Stati europei e soffocare lo sviluppo delle nostre imprese". A dichiararlo è il deputato del Movimento cinque stelle in commissione Industria, Enrico Cappelletti. "Il rischio - continua il parlamentare in una nota - è quello di compromettere anche i rapporti e gli investimenti per questo settore, in particolare con l’adeguamento dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (Pnrr) rispetto alle nuove azioni del Repower Eu per ridurre i consumi di gas e incrementare la sicurezza energetica. Ricordo che per il finanziamento dell'efficienza energetica e delle ristrutturazioni degli edifici gli, investimenti proposti nei Pnrr sono stati superiori ai 67 miliardi di euro, di cui 15 per il nostro Paese. La maggior parte del sostegno finanziario è stata destinata alle ristrutturazioni degli edifici (principalmente residenziali e pubblici) anche attraverso il superbonus e gli strumenti di cessione e sconto. Nella nuova partita del Repower Eu, vengono messe a disposizione dall’Europa ulteriori risorse che il governo può utilizzare in questo settore per il nostro Paese; la decisione di oggi e le informazioni a nostra disposizione ci portano a pensare che la decisione del governo sia invece quella di dirottarle a favore di progetti fossili, conservando un modello fortemente dipendente dall’approvvigionamento dall’estero, che mina il processo di implementazione dell’autonomia energetica e la sicurezza. Ci auguriamo - conclude Cappelletti - di essere smentiti. Il governo non fermi in Europa questo processo virtuoso e sia consapevole che il M5s si batterà per mettere il risparmio energetico al centro del nuovo Pnrr ed evitare che le nuove risorse favoriscano investimenti obsoleti nel settore delle fossili". (Com)