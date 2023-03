India: presidente Murmu, ciascuno si impegni a un cambiamento che migliori la vita delle ragazze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica indiana, Droupadi Murmu, nella Giornata internazionale della donna, ha esortato tutti a impegnarsi, in famiglia, nel quartiere o sul posto di lavoro per un cambiamento che possa portare “un sorriso sul volto di una ragazza” e “migliorare le sue possibilità di andare avanti nella vita”. La leader, in un testo pubblicato per l’occasione, ha osservato che “a livello individuale”, la maggior parte delle persone riconosce uomini e donne come uguali, mentre “a livello collettivo, le stesse persone impongono dei limiti alla metà di noi” e praticano “vecchie usanze e tradizioni”. A suo parere, ciò non riguarda solo l’India, ma “è la storia di tutte le donne del mondo”. “Credo fermamente che la mentalità sociale debba essere cambiata. I pregiudizi di genere profondamente radicati devono essere identificati ed eliminati per creare una società pacifica e prospera”, ha affermato Murmu, sottolineando che il divario di genere danneggia l’intera umanità. Tuttavia, la presidente si è detta molto fiduciosa nella “giustizia di genere”, perché la storia umana dimostra che “gli atteggiamenti cambiano”, “altrimenti vivremmo ancora nelle caverne”. “L’emancipazione è andata avanti lentamente, spesso in modo dolorosamente lento, ma è avanzata in una sola direzione e non ha mai fatto inversione di marcia”, ha concluso.(Inn)